Další dva ředitelé brněnských nemocnic do konce roku odejdou

Kraus vedl fakultní nemocnici 12 let. O jeho rozhodnutí ve středu informovala vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Sdělila, že Kraus se hodlá více věnovat rodině.

Kraus své rozhodnutí dále nekomentoval. Nevyjádřil se ani ke spekulacím, že by mohl být příští rok kandidátem brněnské ODS v senátních volbách.

„Panu řediteli jsem za jeho práci, kterou pro nemocnici za 12 let odvedl, poděkoval a popřál mu hodně štěstí v jeho osobním životě a v dalších pracovních výzvách,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO ).

Ve středu oznámil svůj odchod z čele Vojenské nemocnice Brno i Vodák. Rovněž on stál v čele nemocnice 12 let. Výběrové řízení na nového ředitele již vypsalo ministerstvo obrany. Zájemci se mohou hlásit do 11. listopadu.