Německé vakcíny dorazily na Karlovarsko

Nyní se v kraji očkují občané registrovaní v centrálním rezervačním systému. Jde o se­niory starší 80 let, starší 70 let, pedagogy a ty zdravotníky, kteří ještě nebyli očkováni.

„Očkováním občanů mladších 70 let, kteří trpí závažnými chronickými nemocemi, se budou zabývat praktičtí lékaři postupně tak, jak budou zapojováni do očkování. Musí individuálně posoudit vážnost zdravotního stavu pacienta, přímo jej registrovat a pozvat na očkování,“ sdělila mluvčí.

V současnosti nemohou být lidé mladší 70 let s chronickým onemocněním registrováni za pomoci krajské asistenční linky. „Musí se domluvit se svým praktickým lékařem. V případě, že by stát tuto skupinu občanů zahrnul do centrálního rezervačního systému, kraj na to zareaguje, a pak bude možné tyto obyvatele registrovat v libovolných očkovacích místech v regionu,“ dodala mluvčí.