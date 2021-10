Němci vrátí Čechům desítky zabavených zvonů. První už je ve slezské Píšti

Několik desítek zvonů, které byly před osmdesáti lety zrekvírovány pro potřeby německého zbrojního průmyslu, se postupně vrátí do České republiky a do Polska. První zvon v Česku přivítali v sobotu ve slezské obci Píšť na Opavsku, další pak budou následovat během několika dalších let v dalších obcích.