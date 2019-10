Nelze vyhovět všem, vysvětlil ÚS verdikt, který rodiny definitivně připraví o domy

ÚS upozornil, že posuzování morálních aspektů a dobré víry přísluší obecným soudům, do jejichž rozhodování ÚS nepřísluší zasahovat. „Zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu by postavení stěžovatelů nijak zásadně nezlepšilo. Předmětné bytové domy jsou totiž stále součástí konkurzní podstaty a vyhovění ústavní stížnosti by je neochránilo před jejich případným zpeněžením a následným uplatňováním vlastnického práva nového nabyvatele,“ popsali soudci.

Konkursní správce Josef Monsport nehodlá nájemníky ze dne na den vystěhovat, prodej domů je však podle něj nevyhnutelný. „Jisté je pouze to, že i před tímto rozhodnutím, byly ty nemovitosti určené k prodeji. K tomu dojde, ukládá to konkurzní zákon, zpeněžené musí být,“ řekl v úterý Monsport Právu s tím, že pokud by chtěli lidé v domech zůstat, museli by si je koupit.