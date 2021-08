Nelegální migrace v prvním pololetí prudce vzrostla

Podle policie se zvýšil hlavně počet odhalených cizinců, kteří v tuzemsku pobývali, i když to bylo proti vládním opatřením, jež měla bránit šíření koronaviru. Dalším důvodem nárůstu pak bylo to, že letos nebyly kompletně uzavřeny hranice s Německem a Rakouskem.

Drtivá většina cizinců byla odhalena při pobytových kontrolách. Při tranzitní migraci, kdy cizinci cestovali přes Česko do jiné země, bylo odhaleno v prvním pololetí 515 osob. To byl proti stejnému období loňského roku rapidní nárůst o 434 osob a způsobilo ho hlavně to, že letos nebyly uzavřené hranice jako v loňském roce. Nejčastěji nelegální migranti do ČR vstupovali ze Slovenska.