Někteří obyvatelé se už do domu v Bohumíně nechtějí vrátit

„Jedna paní už nás kontaktovala, že se nechce do domu už vracet. Důvodem je to, že viděla na vlastní oči tu tragédii. Nechce zde už bydlet. Mimořádně jsme jí proto přidělili byt v jiném domě v Bohumíně. Už si začala domlouvat služby a bude se tam stěhovat z tohoto domu,“ sdělil bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).

Dodal, že na město se obrátila také další rodina, která se do postiženého paneláku už nechce vrátit. „Jde o rodinu, která je s tou tragédií spojena. Dotkla se jí. S nimi to budeme řešit příští týden,“ upřesnil místostarosta. Podle něj je však spousta nájemníků, kteří netrpělivě čekají, až se v domě zprovozní voda a elektřina, aby se mohli vrátit. Třetina z nich už ve svých bytech je, ale třeba tam jen přespávají a přes den se snaží uklízet.

Město předpokládá, že by v panelovém domě mohla pitná voda téct už v úterý a elektřina by mohla být zapojena ve středu. To by obyvatelé domu uvítali, hlavně ti z vyšších pater. „Zatím se moc uklízet nedá – bez vody a elektřiny. Aspoň tady zametám chodbu a větrám, přespáváme u tchyně. Taky se nedají ty věci vyhazovat bez výtahu. Si to představte, chodit v tom vedru pořád nahoru a dolů do 11. patra,“ svěřil se Právu pan Petr, který má třípokojový byt v patře, kde se tragédie stala.