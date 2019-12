Nejvyšší žalobce zveřejní rozhodnutí ohledně Čapího hnízda

Nejvyšší žalobce může rozhodnutí MSZ potvrdit, nebo zrušit. Prezident Miloš Zeman už ovšem dřív uvedl, že kdyby bylo pravomocně zastavené stíhání obnoveno, rozhodl by o takzvané abolici pro Babiše. V jejím důsledku by bylo další trestní stíhání nepřípustné. Premiér opakovaně tvrdil, že by abolici nepřijal.

Babiš byl kvůli postupu při financování Farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie v říjnu 2017. Letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.