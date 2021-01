Nejvyšší státní zástupce Zeman odmítl, že by zasáhl ve prospěch svého známého

Podle serveru Seznam Zprávy nejvyšší žalobce hned třikrát v soukromí v roce 2014 jednal se soudcem Okresního soudu v Mladé Boleslavi Janem Czerninem, jehož vzdálený bratranec Karl Eugen Czernin sporné pozemky od státu získal. Habesberger na nich hospodařil a chtěl je získat do svého majetku.

Habersberger se podle serveru snažil přesvědčit soudy, že prokázání viny dvou úřednic stačí k tomu, aby se restituce ve prospěch Czerninů přehodnotily. Do kauzy s úřednicemi se přihlásil jako poškozený.

„Pokud by tyto podněty nebyly v dané věci z naší strany učiněny, pak by tato věc nebyla Nejvyššímu státnímu zastupitelství předložena, a nebylo by tak z jejich strany, respektive nejvyšším státním zástupcem, podán tento mimořádný opravný prostředek,“ zdůraznil.