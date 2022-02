Nejvíc si teď přeju být zpátky v Česku, říká studentka

„Lidi se rozdělili do dvou skupin. Jedni ti, co se snaží zachovat si chladnou hlavu, druzí se bojí a připravují si zásoby,“ popisuje Leila.

Na Ukrajinu cestovala s babičkou. V sobotu se měla vracet domů. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je ale uzavřený. „Nevím, jak se dostanu do Prahy, letiště v Kyjevě je uzavřené, z něho jsem měla letět. Prý jsou tam vojáci. 27. února jsem měla být v Praze, teď nevím, co dělat. Zatím nemám žádné informace, co bude,“ obává se.

Někteří její známí a rodinní příslušníci zvažují, že Ukrajinu opustí a přesunou se do Česka. „Zpátky jsem se měla vracet s babičkou, ale i někteří další příbuzní i přátelé zvažují, že pojedou do Česka s námi. Upřímně jediné, co si teď přeju, je být co nejdřív v Česku. Mám tu přátele, studuji tady. Celé té situace je mi hrozně líto a jsem z toho v šoku. Nečekala jsem, že se k tomu Rusko opravdu odhodlá,“ uzavřela studentka.