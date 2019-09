Nejsem žádný monarcha, abolice je součástí ústavy, vzkazuje Zeman

„Abolicí bych se zesměšnil v případě, že bych se pro ni rozhodl ve chvíli, kdy by kauza Čapí hnízdo nebyla podložena rozhodnutím státního zástupce. V kauze Andreje Babiše jsou dvě rozhodnutí státních zástupců,“ řekl Zeman.

Pokud by se státní zástupce Šaroch rozhodl podat žalobu, jeho rozhodnutí by respektoval, prohlásil prezident. „Jediné, co nerespektuji, je pokus zneužít justici k politickým tlakům,“ řekl Zeman s tím, že v tomto případě by abolici využil.

V případě, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil stíhání premiéra Babiše, prezident by jeho stíhání zastavil. „Andrej Babiš je schopný premiér, a že nemá smysl ho v případě tzv. justičního ping pongu, to znamená, kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil,“ je přesvědčen Zeman.

„Bylo by ale na samotném premiérovi Andreji Babišovi, zda se rozhodne abolici přijmout, nebo absolvuje zdlouhavý zpolitizovaný proces,“ řekl prezident.

Abolice by se podle prezidenta týkala celé rodiny premiéra Babiše.

Hyenismus a neznalost

Kritiku, kterou schytal prezident například od europoslance Stanislava Polčáka (za STAN), považuje Zeman za hyenismus. Polčák uvedl: „Doufám, že nejvyšší státní zástupce rozhodne o zrušení usnesení městského státního zastupitelství až v samém závěru lhůty. Můžeme si jen přát, že souboj Zeman vs Zeman do té doby rozhodne příroda.“

„Tak samozřejmě, že to myslel, že si přeje moji smrt. Víte, mezi lidmi pobíhají i hyeny a musíme se smířit s tím, že život není park, že život je džungle, a že v té džungli se občas nějaká hyena objeví,“ řekl prezident.