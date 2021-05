Nechtěl jsem zlehčovat činy, jichž se měl Feri dopustit. Czernin se za svá slova omluvil

V rozhovoru pro Seznam zprávy , který vyšel ve středu, označil kauzu kolem Feriho za předvolební boj. „Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ prohlásil.

Ke kauze se vyjádřil podobně také zakladatel strany TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Přijde mi, že za tím jsou Piráti. Je to pár měsíců před volbami a Dominik Feri byl jejich největší konkurent. To mi přijde podezřelé,“ podotkl Schwarzenberg.

Že chce kluk dostat holku do postele? To je normální, nebuďme pokrytci, zastal se Feriho Schwarzenberg

Čestný předseda strany ale k omluvě na rozdíl od Czernina zatím nevidí důvod, protože si nemyslí, že by situaci zlehčoval. „Nebyl jsem u toho, takže to nemohu rozsoudit. Samozřejmě jestli těm děvčatům bylo ublíženo, tak je to vážná věc. Ale přišlo mi to jako pokrytecké pobouření,“ řekl ve čtvrtek Právu. Dodal, že se mu hlavně nelíbila ta okamžitá vlna odsouzení.