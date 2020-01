Nechtěl jsem zdržení, vysvětluje Kremlík, proč hájil předraženou zakázku

Babiš v pondělí navrhl prezidentu Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka kvůli tomu, že manažersky nezvládl kritizovanou zakázku pro elektronické dálniční známky. Vedením ministerstva dopravy chce pověřit vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), a to natrvalo. Hrad už oznámil, že s Babišovými návrhy souhlasí.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice i Babiš. „Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí,“ vysvětlil rozhodnutí Babiš.

Podle Babiše by měl zvážit rezignaci první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček a ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. SFDI o zakázce neinformoval, a to ani vlastní dozorčí radu, tvrdí premiér. Podle něho fond nefunguje dobře a je třeba to změnit.