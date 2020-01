Nechte to na mně, odmítl Babiš připomínky ČSSD a KSČM na dvě ministerstva pro Havlíčka

„Já jsem jasně řekl, že pan Havlíček bude nový ministr dopravy a bude tam až do konce se mnou,” řekl Babiš. „Je to moje rozhodnutí, podle koaliční smlouvy je to moje kompetence a i podle zákona je to moje kompetence. Pokud jsem moji bývalou firmu, kde bylo asi 300 firem, řídil přes sedm lidí, tak laskavě, ať to nechají na mně,” dodal premiér.