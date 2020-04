Nechceme anglický model, ale nákaza je žádoucí, míní Prymula

„Budeme postupně uvolňovat plošná opatření, aby nebyla celá země v paralýze. Chceme, aby se ostatní skupiny navrátily do běžného života. Je zjevné, že díky tomu se bude vnímavost populace snižovat a budou viru exponováni,” uvedl v pondělí po jednání vlády náměstek zdravotnictví Roman Prymula.

„Je to žádoucí, protože bez dlouhodobého navození imunity bychom nebyli schopní s nemocí efektivně bojovat, a to je pointa toho, co chceme v následujících dnech dělat. Nechceme anglický model (tzv. stádní imunita) nebo švédský model (velmi malé množství restrikcí) a nechceme, aby došlo k exodu. Bude stále fungovat chytrá karanténa, kterou chceme zaměřit především na osoby, které jsou rizikové, a budou stále platit přísná hygienická opatření,” dodal náměstek po jednání vlády.