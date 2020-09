Nebudeme voliče uplácet ani lhát, slibuje TOP 09

V souvislosti s tím se Pekarová Adamová nedávno stala terčem na sociálních sítích, když se nechala slyšet, že by důchodcům v rámci tzv. rouškovného, na jehož základě dostanou v prosinci jednorázový příspěvek pět tisíc korun, nedala nic. „Nemůžeme si to dovolit,“ zopakovala nyní.

Důchodcům by raději nabídla zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče, na kterou podle ní kvůli rozdávání nemusí zbýt dostatek financí. „Je to mejdan, po kterém přijde velké vystřízlivění. Na rozdíl od vlády se snažíme lidem nelhat,“ řekla Pekarová Adamová.

Adamová k tomu navíc dodala, že by si přála dosáhnout co největšího zastoupení ve vedení jednotlivých krajů. Ve všech třinácti jde přitom TOP 09 do voleb v nějaké formě spolupráce, a to nejenom s parlamentními uskupeními, ale i s regionálními sdruženími.