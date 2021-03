Návrat dětí do škol by měl vycházet ze situace v regionu, navrhují Piráti a STAN

Děti by se mohly do škol vracet na základě epidemiologické situace v daném kraji, přičemž rozhodující slovo by měli ředitelé a zřizovatelé škol a krajské hygienické stanice.

„Pokud takové testy nebudou k dispozici, stát musí včas avizovat požadovanou kapacitu pro PCR,” míní místopředseda STAN Petr Gazdík s tím, že pro netestované žáky by bylo třeba zajistit výuku alternativním způsobem a to ať už distančně nebo formou individuálních konzultací.

Jako první by se měli podle Pirátů a STAN vrátit žáci 1. stupně základních škol, studenti závěrečných ročníků středních škol, děti navštěvující mateřské školy a studenti středních a vysokých škol vyžadující praktickou výuku. Individuální výuka by měla být umožněna i žákům uměleckých škol, kteří by se mohli vzdělávat na principu jeden žák, jeden pedagog. Dobrovolně by měl být umožněn i návrat žáků speciálních škol.