Nástupce Kubery vyberou lidé do konce června

Ministerstvo vnitra počítá s tím, doplňovací volby do Senátu, které by měly proběhnout na Teplicku, se uskuteční do konce června. Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden konstatoval, že o odkladu voleb kvůli epidemii koronaviru rozhodla vláda mimo svou pravomoc.