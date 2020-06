Nástupce Kubery: Cesta na Tchaj-wan je důkazem suverenity státu

Výsledek podle mě kopíruje i jiné výsledky z komunální politiky. Včetně mého desetiletého působení na radnici za ODS , která v Teplicích vítězí. Pan Bergman (Zdeněk Bergman, protikandidát ve 2. kole doplňovacích voleb za uskupení Senátor 21) je v zastupitelstvu v opozici a podle mě se to do těchto voleb hodně promítlo.

Když jsem vstoupil na radnici, tak jsme se mírně rozcházeli třeba v pohledu na čerpání dotací. Když se na to člověk díval povrchně, tak měl pocit, že se čerpají nedostatečně. Nebyl to ale zásadní rozkol a v mnoha případech jsem musel dát panu Kuberovi za pravdu. On byl zastáncem nečerpat dotace, když to není nutné, a prověřovat podmínky čerpání. A když čerpat, tak na tvrdé projekty, to znamená investiční dotace, a ne takzvané chlebíčkovné.