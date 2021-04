Naše rodina, Velikonoce a bamlanivimab

Byl to 64letý manžel mé sestry, cukrovkář s diabetem druhého stupně, léčený inzulinem, chronický kardiak po bypassu se zúženou aortou, trpící ucpáváním cév dolních končetin, a jak už to u těchto diagnóz bývá, i obézní (115 kg na 178 cm). Ideální terén pro smrtící úder koronaviru.

Pak už to byl závod o čas. Monoklonální protilátky se totiž musejí do těla vpravit hned na začátku nemoci, čím dříve, tím lépe. Sedm dnů po prvních příznacích a ztratíte šanci. Sestra o zmírněných podmínkách ještě v pátek v poledne nic nevěděla, ale když jsem ji odkázala na zprávu v Novinkách.cz, hned volala jejich praktikovi, který obratem zajistil, že ještě v sobotu odpoledne dostal švagr v ostravské fakultní nemocnici infuzi bamlanivimabu.

Nemohu odhadnout, jak by se stav mého nemocného švagra vyvíjel, pokud by mu bamlanivimab nebyl podán. Třeba by se s covidem vypořádal i bez něho.

Na druhé straně, zatímco on je dva týdny od nákazy v pořádku a fit, stav sestry, která si stále ještě stěžuje zejména na bolesti hlavy a obrovskou únavu, se lepší jen pomalu.