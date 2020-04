Nasadili jsme lék na malárii. Je to nadějné, říká šéf Ústřední vojenské nemocnice

Je uskutečňováno na pohotovosti dosud v běžném režimu, takže priorita ošetření je stanovena na základě aktuálního stavu pacienta. U každého pacienta přijatého na pohotovosti je prováděn odběr. A do doby, než jsou známy výsledky testování, se má za to, jako by byl pozitivní. Samozřejmě neodkladné případy jsou řešeny urgentně, nečeká se na výsledky testování a pacient je ošetřován v režimu, jako by byl pozitivní Covid-19.