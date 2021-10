Nařídit vakcinaci zdravotníkům? Poslanci proti

Upozornila na to nová poslankyně a lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), byť proočkovanost lékařů a sester patří k jedněm z nejvyšších mezi obyvateli. Do zavádění povinnosti se ale většině oslovených poslanců nechce. Zůstat chtějí u přesvědčování a motivace.

Zákaz neočkovaných na pracovišti by paralyzoval zemi, míní Hospodářská komora

Poslanec ODS Martin Kupka vidí mezery spíš v proočkovanosti zranitelných skupin. „Namístě je oslovit všechny, kteří spadají do rizikové skupiny a zatím se neočkovali. Tam by měla směřovat adresná výzva a podrobná informace. Nejsem pro povinné očkování, a to ani u vybraných profesních skupin. Na prvním místě je srozumitelná a důvěryhodná informovanost,“ sdělil Právu Kupka.