Už neplatí, že rizikový kontakt je nad 15 minut, řekl Prymula

Lidé se podle Prymuly mohou nakazit i za několik sekund. Z definice rizikového kontaktu, se vychází například při trasování. Podle exministr zdravotnictví je nyní těžké říci, co je riikový kontakt. Lidé se mohou nakazit i pokud se bez roušek nacházejí poblíž někoho, kdo kýchl a byl infekční.

Data z Velké Británie podle Prymuly ukazují, že mutace koronaviru snižuje účinnost vakcíny firmy Novavax, která zatím nebyla registrována pro použití v Evropské unii. „Tam, kde dominovala britská mutace, vidíme, že účinnost vakcíny, která byla obecně na 89 procentech, se snižuje o nějakých čtyři pět procent,” řekl Prymula. Novavax by měl vyrábět jednu složku své vakcíny i v ČR.

„Vakcína se opravdu může dostat do podoby, v které byla vakcína chřipková, kdy si změny vyžadují to, aby vakcína byla připravována individuálně na každou sezonu. Může se stát, že to opravdu bude jednou za rok, protože mutace viru budou tak rozsáhlé,” uvedl Prymula.