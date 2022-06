Nákup vojenských batohů vázne kvůli ceně

Armáda chce do října roku 2024 pro vojáky pořídit minimálně 12 600 kusů batohů o objemu 75 litrů a minimálně stejný počet menších čtyřicetilitrových. Vyčleněno na to má 273,8 milionu korun.

Vítězem výběrového řízení vypsaného v roce 2020 se stala v loňském roce společnost Husky CZ s cenou 4087 korun vč. DPH za velký tlumok a 2416 korun za malý. Pokud by odebrala armáda minimální množství tlumoků, zaplatila by firmě Husky za velké 51,5 milionů korun a za malé 30,4, celkem tedy přes 80 milionů korun.

Jiný pohled na věc má právník se zaměřením na veřejné zakázky, zejména ty obranné, Miroslav Šianský. „To musí být za smluvně sjednaných podmínek a při změně samotné smlouvy, a tady by se smlouva neměnila, předmět dodání by zůstal stejný. Podle příslušného zákona na to tedy přistoupit nemohou,“ míní Šianský.

„Podle mě by bylo nejlepší řešení ukončit tu smlouvu, dohodnout se na tom, že nebude splněna. Zadat to napřímo, samozřejmě pokud jsou splněny zákonné podmínky a pokud by cena i po zvýšení byla lepší než u toho druhého uchazeče v pořadí, tak to bude příjemný bonus pro ministerstvo a úředníci se nebudou bát nějakého postihu,“ doplnil expert Šianský.