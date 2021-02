Nákazy u dětí rostou bez ohledu na to, zda chodí do školy, nebo ne

V té době žádné „další“ děti do škol nenastoupily. Ty nejmenší chodí do první a druhé třídy od ledna. U nich je v nákazách patrný mírný nárůst právě v první polovině ledna, pak šla čísla dolů.

Vývoj křivky nákazy nejmenších dětí téměř kopíruje křivka nákaz dětí, které do školy či školky nechodí a jsou na distanční výuce. Ve věkové kategorii 9 až 15 let byl na začátku února sedmidenní průměr nákaz 400 nakažených denně, na konci února je to 713. Je to nárůst o 78 procent.

U nejmenších dětí, které chodí do školky, tedy dětí ve věku 3 až 6 let (Novinky při stanovení hranice vycházely z toho, že většinu doby, kdy je dětem 6 let, stráví spíše ve školce než ve škole), byl sedmidenní průměr nákaz 271, na konci měsíce je to 491. To je nárůst o 81 procent.