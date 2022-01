Nákazy rostou, hospitalizovaných ubývá

Ani při předpokládaném rychlém šíření viru - podle projekcí zdravotnických statistiků by mohlo mít Česko na vrcholu lednové vlny až 50 tisíc nakažených denně - by tak nemuselo dojít k zahlcení nemocnic, čísla ovšem oproti těm současným zřejmě ještě porostou. Statistici počítají s tím, že by v nejvyšším vrcholu mohlo ležet v nemocnici 5000 nakažených.