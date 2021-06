Nadšenci obnovují trať z filmu Páni kluci

Zhruba po roce se vrátili dobrovolníci k obnově železniční trati mezi Zubrnicemi a Lovečkovicemi v Českém středohoří. Na trati známé z filmu Páni kluci byl provoz ukončen v roce 1978, spolku Zubrnická museální železnice (ZMŽ) se povedlo zprovoznit v roce 2010 šest a půl kilometru dlouhý úsek z Velkého Března do Zubrnic, do několika let by mohl být hotov i nyní připravovaný úsek do Lovečkovic.