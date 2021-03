Nacher: Moralizování Práva Českou televizí mě zaskočilo

Samozřejmě, ale je potřeba to brát v kontextu. Není to tak dlouho, co CNN a další soukromá média v USA vypnula přímý přenos tiskovky Donalda Trumpa nebo Twitter stopnul jeho účet. A u nás všichni ti, kdo nemají rádi Trumpa, tomu tleskali. Argumentovali, že soukromé médium nemusí přenášet to, s čím nesouhlasí.

Ale teď, když Právo píše o tom, co uzná za vhodné, tak už nemůže? To je podle mého dvojí metr, protože když soukromá média přiškrtila Trumpa, tak to všichni „ti správní“ vítali, ale když Právo píše pozitivně o nadějném léku ivermektin, tedy o něčem, co je mimo hlavní mediální proud, tak je to špatně.