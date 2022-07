Nabídli Ukrajinkám bydlení, ty teď vedou restauraci

V ukrajinštině to znamená „prosím“ a kdo zavítá do stejnojmenné restaurace v místním Grandhotelu Sluchátko, může ochutnat pravou ukrajinskou kuchyni připravovanou ženami, které utekly před ruskou agresí a zázemí našly právě ve Vranově.

„Začátky byly náročné, holky nevěděly, co mají čekat. Předtím strávily spoustu nocí na útěku, pak v brněnském uprchlickém centru, sem je dovezli uprostřed noci. Ráno vyšly ven a koukaly, kam se to vlastně dostaly,“ zavzpomínal Miška z gastronomické skupiny Lidi z Baru, která provozuje mimo jiné i světově oceňovaný brněnský „Bar, který neexistuje“.

„Spíš ze srandy jsem po nějaké době nadhodil, že bychom mohli otevřít restauraci, holky se rozhodly do toho jít, já jsem to nadhodil na schůzce s šéfy a začaly přípravy,“ usmál se Miška.

„Požádal jsem dámy, aby udělaly návrhy jídel, které by chtěly vařit, které mají za sebou nějaký příběh. Dostal jsem 23 jídel, a abychom byli efektivní, stáhli jsme to na sedm hlavních jídel, tři dezerty a dvě polévky. Původně jsem myslel, že jim budu v kuchyni pomáhat, protože s tím mám zkušenosti, ale po týdnu už mě k tomu vůbec nepustily,“ přiznal Miška.

„Teď už si to sedlo, kuchyň je čistě ukrajinská, je tam stabilní tým sedmi lidí, na place je to půl napůl s českým personálem,“ popsal Miška.

A Anastasija přidala recept na „varenyky“: „Nejlepší je, že varenyky můžete naplnit úplně čímkoli. V rodině jsme si do nich často dávali překvapení a nikdo nikdy nevěděl, co zrovna ochutná.“

Leckterý návštěvník by možná z uvolněné atmosféry restaurace mohl zapomenout na to, čím si ženy otáčející se v kuchyni či na place prošly.

Když ale zavítá do zázemí hotelu, musí ho uhodit do očí dětské obrázky vylepené na zdi. Je v nich vepsán smutek i naděje, stejně jako vděk Česku za vřelé přijetí.

Když se reportér Práva zeptal Mišky, jestli nelituje, že se do náročného projevu pustil, jinak usměvavý mladý muž na chvíli zvážní. „Ne, nelituji. To, co jsme tady udělali... Je to dobro. A věřím, že se odrazí i v našem dalším životě,“ loučil se.