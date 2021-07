Na Zlínsku budou očkovací centra bez registrace.

Očkovat bez registrace se bude v čase od 8:00 do 15:00. „V případě pozdějšího příchodu budou zájemci naočkovaní, ale je nutné počítat s tím, že přednost budou mít registrovaní. Chceme zabránit dlouhým frontám a zajistit, pokud možno, plynulé očkování pro všechny zájemce," doplnil hejtman.

Celkový počet podaných vakcín ve Zlínském kraji činil k 18. červenci 502.391, přičemž 229.335 lidí má podle údajů krajského úřadu ukončené očkování. Proti covidu-19 se mohou očkovat lidé od 12 let. U zájemců do 15 let je u očkování nezbytná přítomnost zákonného zástupce.