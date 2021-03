Na zkoušky v autoškole čekají tisíce lidí. Vláda je neumožňuje

Na opravnou zkoušku čeká i Gabriela Korosová, která do autoškoly nastoupila už v říjnu. Její dokončení přitom prodloužila i podzimní uzávěrka, která trvala od konce října do začátku prosince.

„V autoškole jsem hlavně kvůli svým nemocným rodičům, sama jsem teď invalidní a je pro mě opravdu velký problém cestovat hromadnou dopravou, natož vlakem sto kilometrů za rodiči, kteří jsou hodně nemocní a potřebují opravdu každodenní péči,“ uvedla Korosová s tím, že zatím má předběžný termín opravné zkoušky na konci března.

Řidičský průkaz potřebuje Gabriela Korosová kvůli dojíždění za nemocnými rodiči. Foto: Novinky

Jestli se k ní dostane, však netuší. Zatím si tak připlácí za jízdy, aby nevypadla ze cviku. Jsou to pro ni ale několikatisícové náklady navíc. „Není to úplně malá částka, ale za tu pravidelnost se to vyplácí,“ dodala. Ve stejné situaci je přitom většina těch, kteří nyní čekají na zkoušku.

Důležitost pravidelných cvičných jízd potvrzuje i Radek Hulo z pražské autoškoly Horázný. „Máme tady žáky, kteří mají odjezděno čtyřicet padesát hodin, stejně se ke zkoušce nedostanou a budou si muset znova přikupovat jízdy,” uvedl. Podle zákona by přitom před složením zkoušky mělo stačit natrénovaných 28 hodin jízdy.

12,5 tisíce čekatelů za měsíc

Vláda závěrečné zkoušky zakázala od 2. března. Důvodem je podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) to, že během zkoušky se setkávají student, komisař i lektor v jednom uzavřeném autě. O zákazu přitom vláda rozhodla ze dne na den, autoškoly se o něm dozvěděly krátce před půlnocí. Zákaz se navíc týká i teoretické části v učebnách či zkoušek na motocykl.

Kvůli vládnímu nařízení byla podle předsedy Asociace autoškol České republiky Aleše Horčičky zkouška zrušena přibližně 15 tisícům žadatelů. Za měsíc by se za běžných okolností v Česku dostalo ke zkoušce průměrně 12,5 tisíce lidí. K nim se nyní připočítávají i ti, kteří se ke zkoušce nedostali v předcházejících měsících.

Velká část z nich přitom potřebuje řidičské oprávnění pro výkon povolání. „Máme v kurzech v tuto chvíli také nižší jednotky tisíců řidičů nákladních automobilů a několik stovek řidičů autobusů,” uvedl Horčička. Zákaz se dotýká také těch, kteří potřebují řidičský průkaz pro rekvalifikaci, či těch, kteří o průkaz žádají opětovně.

Omezení pro autoškoly platí i v počtu lidí během teoretické výuky, v místnosti jich může být nejvýše deset. Foto: Novinky

I když vláda závěrečné zkoušky zakázala, autoškolám provoz za přísných hygienických opatření nadále umožňuje. Autoškoly, kterých jsou v Česku přibližně tři tisíce, tak nemají nárok na kompenzace z důvodu omezení provozu.

Očkování pro zkušební komisaře

Se současným zákazem zkoušení souhlasí Asociace zkušebních komisařů České republiky, pro kterou je za současné situace důležité zajistit očkování komisařů. Jejich průměrný věk je podle asociace 56 let, velká část z nich tak spadá do rizikové skupiny.

„Většinovým rozhodnutím se přikláníme k možnosti být očkováni. Tato forma ochrany je pro nás přijatelná a domníváme se, že očkováni by měli být i učitelé autoškol,” uvedl mluvčí asociace Jan Bajgar s tím, že jejich stanovisko vyplývá z dotazníku, kterého se účastnilo 280 zkušebních komisařů z celkového počtu asi 400, kteří v Česku působí.

I mezi komisaři jsou přitom ti, kteří by rádi znovu zkoušeli co nejdříve. „Samozřejmě mám obavu o své zdraví, nicméně si myslím, že bychom to měli řešit nějakými současnými dostupnými protiepidemickými opatřeními, jako je testování, roušky, omezení počtu žadatelů při zkoušce,” uvedl Michal Vocílka, který působí jako zkušební komisař v Černošicích, kde s kolegy za měsíc odzkouší přibližně 700 žadatelů.

Podle něj nelze odkládat zkoušky na delší dobu, návrh Asociace zkušebních komisařů týkající se očkování navíc považuje za nedopracovaný. „My žádáme očkování, ale zatím nemáme plán B s tím, jestli nás upřednostní a kdy,” dodal zkušební komisař.

Pomoci by mohli i vojenští zkušební komisaři

Současný zákaz závěrečných zkoušek vláda spolu s dalšími opatřeními prodloužila ve čtvrtek, původně měl platit do 21. března. Zatím tak zákaz bude platný nejméně do konce nouzového stavu, který má skončit 28. března, v případě jeho prodloužení by však mohl trvat až do Velikonoc.

Asociace autoškol přitom ve spolupráci s nezávislými zkušebními komisaři připravila návrh, podle kterého by se od příštího týdne mohla obnovit teoretická část, která je pro komisaře bezpečnější. V následujících týdnech by se poté mohla za přísných hygienických opatření a pravidelného testování obnovit také praktická část.

Další možností by podle Asociace autoškol i některých zkušebních komisařů bylo umožnit zkoušet těm komisařům, kteří chtějí, nespadají do rizikové skupiny nebo již mají dostatek protilátek. Při aktuálním znění vládního opatření totiž platí zákaz plošně pro všechny.

S těmito návrhy však Asociace zkušebních komisařů nesouhlasí. „Návrhy Asociace autoškol bez absolvovaného očkování jsou pro nás nepřijatelné. Nelze se spolehnout na objektivitu antigenních covid-19 testů. Chápeme snahu Asociace udržet autoškoly v provozu, ale zastáváme názor, že zdraví a životy lidí jsou jednoznačně nadřazeny nad výdělečnou činností,” uvedl mluvčí asociace Jan Bajgar s tím, že by mělo dojít i k dočasnému zastavení provozu autoškol.