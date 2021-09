Na základkách naočkováno 70 až 90 procent učitelů

„U nás ve škole je to například devadesát procent,” řekl Právu Luboš Zajíc, prezident asociace a ředitel Základní školy Pečky v okrese Kolín.

„V mateřských školách neplatí to, co na základních. Podle informací, které mám i od kolegů, se většina pedagogických pracovníků a učitelů naočkovala, ti zbývající to stihli přes léto. Ale jako ředitelka vzhledem ke GDPR (ochrana osobních údajů) se nemohu ptát nebo vyžadovat potvrzení o očkování či testu. Já jsem očkování doporučila,“ řekla Právu ještě před začátkem školního roku Jarmila Zavadilová, ředitelka pražské mateřské školy v Pštrossově ulici.