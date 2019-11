Na východě Česka bude v neděli foukat silný vítr s nárazy 70 km/h, na Sněžce zastavil lanovku

Na východě České republiky bude v neděli foukat silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu. Slábnout by měl v noci na pondělí, uvedl v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr by mohl lámat větve a komplikovat dopravu. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se na hřebeny.