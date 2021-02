Na včerejším jednání vlády se práskalo dveřmi

Hamáček výběr dodavatele hájil s tím, že vítězná firma je schopná dodat testy sice nikoli v požadovaném termínu 25. února, ale o tři dny později, což bylo v nejkratší možné době.

Byla tam velmi napjatá až dusná atmosféra, což odpovídá situaci, která je v celé společnosti,“ komentoval jednání vlády jeden z účastníků. „Vztekali se oba, Hamáček dokonce jednu chvíli práskl dveřmi,“ dodal zdroj na adresu Hamáčka a premiéra Andreje Babiše s tím, že přímé urážky tam nepadaly. Zazněly tam takové věty jako - to nemyslíte vážně, nebo, to je nehorázné tvrzení, co si tu dovolíte říct.

Podle zdroje firmu Chironax, kterou výběrová komise vyřadila na doporučení zpravodajců, zástupci zpravodajských služeb opět na jednání vlády jednoznačně odmítli. K vítězné firmě pak uvedli, že u ní sice existují nějaké pochybné okolnosti, ale vzhledem k stanovenému termínu, nemají dost času na podrobné prověření.

Řešení jen na měsíc

Hamáček řekl, že seznam možných dodavatelů dostal od ministerstva zdravotnictví a rozhodl se pro cestu výběrového řízení, ačkoli by ho dělat vzhledem k nouzovému stavu nemuseli.

Babiš šel na jednání vlády s požadavkem, aby se tendr zrušil. To ale ministři nechtěli, protože by to dodávku testů a tím otevření škol zpozdilo ještě více.

„Co bude dál, se musíme dohodnout. Správa Státních hmotných rezerv ten nákup odmítla, protože to není jejich úkolem. Oni mají dělat nákupy jen pro zásoby, nikoli pro okamžitou spotřebu. Ani ministerstvo zdravotnictví to dělat nechtělo. I to, co zajistilo ministerstvo vnitra, je řešení jen na měsíc. Pak budeme stát před stejným problémem,“ prohlásil zdroj.