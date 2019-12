Na Šumavě chtějí vypalovat vřesoviště

„Je to s nadsázkou hra s ohněm. Pamatuji si, že před třemi roky tady na Šumavě hořelo rašeliniště a hasiči se s tím vypořádávali několik týdnů. Oheň se velmi rychle rozšiřuje a bylo by to krajně nebezpečné,“ míní například starosta Kvildy Václav Vostradovský (nez.).

Návrh se nelíbí ani hejtmance Jihočeského kraje Ivaně Stráské (ČSSD). „Je to zvláštní způsob bezzásahovosti a rozhodně to u nás není běžné. Myslím, že to vypadá trochu paradoxně, když pokutujeme lidi při vypalování mezí a na druhé straně chceme takto zasahovat na Šumavě. Je tady také nebezpečí, že se bude požár rychle šířit a vymkne se kontrole. Rozhodně se proti této části dokumentu budeme vymezovat,“ řekla Právu Stráská.

Jako první informovala o záměru správy MF Dnes. Mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák uvedl, že dokument o zásadách péče je v pracovní fázi.

„Rozhodně se ale nejedná o nic tajného, jde o pracovní verzi, která se stále mění a vyvíjí. Zrovna dnes je další jednání za účasti rady národního parku, tedy vědců, zástupců obcí i krajů,“ řekl v pondělí Dvořák s tím, že vypalování je jednoduchý způsob, jak obnovovat vřesoviště.

„Šumava hořela vždy“

„Šumava vždy hořela a je to ryze přírodní jev. Hořely jak lesní, tak nelesní plochy. Požárovým managementem chceme obnovovat jen vřesoviště. Zaujímají jen malá místa, maximálně o rozloze několika arů. Aby nezanikla, musíme na nich činit zásahy. Přitom jsou důležitá pro životní prostor mnoha desítek druhů bezobratlých,“ upozornil Dvořák.

Vypalování mezí podle něj nelze srovnávat s možnými řízenými zásahy na Šumavě.

V případě, že by vypalování vřesovišť nakonec v zásadách péče bylo, zajišťovali by je pravděpodobně hasiči. „Myslím si, že by to probíhalo podobně jako v Brdech, kde to hasiči pojali jako cvičení,“ dodal Dvořák.