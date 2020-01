Na Šumavě bylo slabé zemětřesení

Jednotlivé otřesy zaznamenávají přístroje seismických stanic u šumavské Nové Hůrky už od roku 2018. Dosud bylo v oblasti více než 60 otřesů s magnitudy od minus 0,6 do magnituda dva, z toho 13 zemětřesení mělo magnitudo větší nebo rovno jedné, informuje ústav. Dosud nejsilnější otřes s magnitudem dva byl z loňského 25. října. „Je to novinka, v té oblasti jsme na to nebyli zvyklí,“ konstatoval Špaček.