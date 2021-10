Na školu si mnozí samoživitelé půjčují

„Po tom, co nějak vyřeším letní prázdniny, je tu další výdaj. Ten, co se bohužel nedá úplně obejít,“ řekla Martina. „Kvůli covidu jsem přišla o brigádu, a tak šetřím, kde se dá. Letos jsem si na školní pomůcky a alespoň jeden kroužek půjčila peníze od rodičů. Nejzazší možností je půjčka od banky,“ dodala.

Z průzkumu společnosti Provident Financial vyplývá, že výdaje za školní pomůcky a další nezbytnou výbavu jen na začátku školního roku činí v průměru 3000 korun za dítě. To však není finální částka. Je k tomu třeba připočítat také výdaje za školní obědy, mimoškolní kroužky a podobně. Kroužky jsou navíc pro samoživitele velmi náročné i časově, a to zvlášť když potřebují vydělávat.