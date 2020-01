Na rodičovskou se stály fronty

Není důvod k panice. Částku za leden lze změnit až do konce tohoto měsíce

„Rozhodně to není důvod k panice. Pokud si rodiče chtějí změnit měsíční částku už od ledna, mohou tak učinit až do konce tohoto měsíce,“ dodal Loukota. Ti rodiče, kteří si částku rodičovského příspěvku spočítali sami, mohou žádosti podávat také elektronicky.

Takto to v pondělí vypadalo na mnoha úřadech práce.

Máte čas do konce ledna, uklidňuje žadatele o zvýšení rodičovské úřad práce Domácí

„Já se na úřad práce nechystám. Synovi budou čtyři až za dva roky a spočítala jsem si, že rodičovský příspěvek, na který mám nárok, i po jeho zvýšení bez problémů do té doby vyčerpám i při tom, co nyní měsíčně dostávám na účet,“ uvedla o čtyři roky starší Žaneta z Olomouce.

Na úzké chodbě pracoviště úřadu v Jiráskově ulici v Pardubicích se tísnilo nejméně šedesát žadatelů, další stáli na schodech. „Jsem tady od deseti, dopoledne to bylo ještě hustší,“ přikývla mladá matka s kočárkem. V permanenci byly všechny přepážky. „Všechny jsme včas informovali, mají dostatečné podklady,“ ujišťoval ředitel krajské pobočky ÚP Petr Klimpl.

Mnozí rodiče, kteří přišli i s dětmi, se v dopisech a webových pokynech těžko orientovali. „Tady jde o desetitisíce. Jsem samoživitelka a obracím každou kačku. Chci to mít potvrzené z očí do očí,“ vysvětlovala Marcela Fialka.

Pracoviště v Královéhradeckém kraji registrují zvýšený zájem klientů také již od prvních lednových dnů. „Je tu větší pohyb klientů než v průměrný den, ale není to nic dramatického, co by se nedařilo zvládnout,“ řekl Martin Horák, ředitel krajské pobočky.