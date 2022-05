Na Orlické přehradě byl zprovozněn modernizovaný lodní výtah za 122 milionů korun

Další výhodou modernizovaného výtahu je, že umí přepravit větší a těžší plavidla než jeho předchůdce. Může převážet lodě až do hmotnosti 6 tun a délky 10 metrů, původním výtahem bylo možné převážet plavidla do váhy pouze 3,5 tuny a 8 metrů délky, a umožní bezpečně přepravit i určitý počet členů posádky, čímž se zvýší celkový komfort a plynulost proplavení.

„Myslím si, že to usnadní život všem uživatelům rekreační plavby, kterých rok od roku narůstají. Jen pro příklad, od 6. května k dnešnímu dni (27.5., pozn. red.), a to ještě není pořádná plavební sezona, už bylo přepraveno 60 plavidel. Takže se dostává na čísla, která jsou přes tisíce, a věřím, že letos trhneme rekord,“ řekl Novinkám Kubala s tím, že zde funguje i rezervační systém pro lidi, co cestu plánují.