Na Olomoucku váhá ODS mezi ANO s SPD a pravým středem

„Myslím si, že je to velmi zajímavá ukázka toho, jak v ODS nadále přetrvává ten problém, který ji kdysi srazil na kolena. Regiony absolutně nerespektují politiku centra a jsou na něm natolik nezávislé, že si mohou dělat v podstatě cokoliv,“ řekl Novinkám.

Ačkoli skončili občanští demokraté v Olomouckém kraji až čtvrtí se ziskem 7 mandátů, jejich následující postup bude zásadní pro další utváření nového vedení kraje.

Volby zde vyhrálo ANO, které získalo 18 křesel v zastupitelstvu, následované Piráty a STAN (kandidovali společně jako koalice) s 13 křesly a třetími Spojenci pro Olomoucký kraj s 12 křesly, jejichž kandidátku vedl šéf lidovců Marian Jurečka. Jako poslední překročila pětiprocentní hranici SPD a obsadila 5 křesel v 55členném zastupitelstvu.

ODS: Budeme se radit

Na jakou stranu se ODS nakonec přidá, má být jasnější po schůzi krajského vedení strany, které by se mělo sejít tento týden. Za sebou přitom mají již úvodní kolo jednání s jednotlivými subjekty. „Budeme rekapitulovat průběh těchto jednání a snažit se najít další postup," řekl ČTK olomoucký lídr ODS Dalibor Horák.

Pokud jde o Piráty a STAN, platí, že preferují i po jednání s ostatními společnou koalici středopravicových stran. „Jednáním s ANO jsme zakončili první kolo povolebních vyjednávání. Pro nás jsou a zůstanou jako první partner koalice Spojenci, třetí nejbližší subjekt by měla být ODS," uvedl lídr této volební dvojkoalice Josef Suchánek, který by se v případě, že by se ODS přiklonila k této variantě, mohl stát novým hejtmanem.

Spojenectví Pirátů, STAN, Spojenců a ODS by uvítal i Jurečka. „Zástupcům ODS jsem za Spojence deklaroval, že máme zájem o spolupráci v půdorysu těch tří subjektů,“ potvrdil po volbách.

Lídr ANO a současný hejtman Ladislav Okleštěk k nynějšímu vyjednávání uvedl, že považuje koalici s ODS za rozumnou, byť o třetím partnerovi podle něj stále jasno není.

Doposud zde vládl právě s občanskými demokraty a ČSSD, která se však letos do krajského zastupitelstva nedostala. „SPD se nabízí, ale v této chvíli ta náklonnost k SPD není, je to otázka jednání," doplnil.

Staré struktury?

Podobný scénář se přitom odehrál i po komunálních volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018, kdy ODS vytvořila na Kladně koalici právě s hnutím ANO a SPD. Předseda strany Petr Fiala to tehdy označil za výjimku potvrzující pravidlo. „Nepředpokládám žádné koalice s KSČM, to máme zakázáno, a ani s SPD, tam je to otázka politického vkusu a směřování,“ řekl tehdy Novinkám.