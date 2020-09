K novému zubaři se do Ostravy sjeli lidé z celého regionu, ve frontě i nocovali

Na radnici se nový zubař obrátil s tím, že se mu zde líbí a rád by si zde postavil dům. „Bydlí zatím v Ostravě, ale parcelu už má u nás koupenou. Za prací jezdil do Brna. Ptal se nás, zda by se u nás nenašel nějaký prázdný objekt či místnosti na zubní ordinaci. My jsme měli volný dům po městské policii, nikdo se o to nehlásil, tak jsme se dohodli s městem a prodali jsme mu to. On si ho zrekonstruoval a v červnu ordinaci otevřel,“ vysvětlil starosta.