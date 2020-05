Na návštěvu za seniory do LDN už o 14 dnů dřív

Na návštěvu za babičkami a dědečky do léčeben dlouhodobě nemocných a domovů pro seniory budou moci lidé už 25. května. Je to tak o 14 dnů dříve, než vláda původně plánovala. Na Twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).