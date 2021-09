„Na Dvojčatech jsem byl 10 dní před tím.” Politici vzpomínají, jak se dozvěděli o 11. září

Andrej Babiš (ANO), premiér, předseda hnutí

Byl jsem v práci na Žižkově. Na střeše Dvojčat jsem byl s rodinou 10 dní před útokem. Myslel jsem na dceru, která tehdy ukončila studium na Bostonské univerzitě.

Jana Maláčová (ČSSD), ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně strany

Studovala jsem ve Frankfurtu nad Mohanem. Ten den jsem šla po ulici a viděla náraz letadel v televizi ve výloze a myslela si, že to je film.

Zarazili mě ale lidé, kteří tam postávali. Po příchodu domu jsem zjistila, co se děje. Tenkrát jsme měli strach, brigádničila jsem v jedné právní firmě v jednom z frankfurtských mrakodrapů, kde se prvních pár dní se sířily fámy, že útoky budou i v Evropě, a neustále se dělaly cvičné evakuace.

Tomio Okamura (SPD), místopředseda sněmovny, předseda hnutí

Nepamatuji si, co jsem dělal v ten konkrétní okamžik před 20 lety. Ale pamatuji si, že když jsem se zprávu dozvěděl, tak jsem tomu nejprve nemohl uvěřit a šokovalo mě to. Nikdo netušil, co se děje, a samozřejmě mi bylo líto všech nevinných obětí.

Markéta Pekarová Adamová (TOP09), předsedkyně strany

Byla jsem studentkou gymnázia, v době útoku jsem ještě byla ve škole. Pamatuji si však mnohem více den poté, kdy jsme začínali výuku hudební výchovou a naše paní učitelka s námi místo klasické hodiny vedla diskusi o tom, co se stalo, co to znamená, a působila velmi pohnutě.

Já osobně jsem asi ještě nedovedla plně vyhodnotit, co všechno teroristický čin takových rozměrů znamená, přece jen mi bylo 16 let. Zejména jsem ale pociťovala zděšení a smutek.

Vít Rakušan (STAN), předseda hnutí

Byl jsem v té době přesně 10 dnů učitelem. Přijel jsem z práce domů, usnul jsem, vzbudila mě telefonem máma, ať si hned zapnu televizi. A potom jsem se asi 3 hodiny, za stálého sledování televize, snažil dovolat tetě do USA, která v té době pracovala jako lékařka jen pár metrů od Pentagonu. Naštěstí byla v pořádku. Další den jsme neučili a rozebírali se studenty, co se přihodilo.

Marian Jurečka (KDU-ČSL), předseda strany