Na Česko se snesla mračna komárů

„Výskyt komárů je rozhodně vyšší než loni, ale ještě to není tak katastrofální jako při povodních. Hodně pršelo a ještě zřejmě bude. Na Třeboňsku, kde situaci monitoruji, už se vylíhli, ale třeba na Vysočině jsou ještě v larvách, takže lidé musí počítat, že tak za dva týdny bude hůř,“ popsal situaci expert na komáry František Rettich z Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu.

„Kdybych to měl konkretizovat, jde zhruba o padesát komárů, kteří na vás zaútočí za minutu. Ale mluvím o lužním lese, tam kde to bývá nejhorší, ne o městech a parcích,“ uvedl.

„Kalamitní stav jsem zažil v jedné situaci, kdy jsem si stoupl do lesa a s entomologickou síťkou jsem zachytil 600 útočících komárů za minutu,“ řekl Rettich.

„V lesích útočí samičky rodu Aedes, které téměř nic nepřenáší, tedy vás nenakazí. V městech se mohou objevovat jiné rody,“ dodal Rettich. Kromě jižní Moravy svádí také tuhý boj s komáry na Litovelsku nebo Poděbradsku. Prakticky jedinou obranou je překazit jejich vylíhnutí, ale ani to nefunguje stoprocentně.

„Tam, kde se objevilo víc vody, tam se komáři vyskytují, prováděly se i postřiky, ale ono se to nikdy nepodaří dokonale. Ty plochy jsou obrovské a špatně přístupné,“ upozornil Oldřich Šebesta, odborník na tento bodavý hmyz z Břeclavi.

Úlevu by mohl snad přinést druhý prázdninový měsíc. „Z meteorologického hlediska komárům svědčí současné teploty i vlhkost vzduchu, respektive večer při narůstající vysoké vlhkosti na ně ještě zůstává dost teplo. V nejbližší době komárům počasí přát bude, ale není vyloučeno, že srpen přinese teplé a suché dny, a to by jejich aktivita klesala,“ řekla Právu meteoroložka Dagmar Honsová.