Na brněnské Kamechy pojede tramvaj tunelem

Jeho vybudování by usnadnilo přepravu lidem z tamního sídliště Kamechy. Brněnští radní již vybrali nejvhodnější stavební variantu řešení tunelu. Nyní se bude pracovat na projektové dokumentaci k projektu. Prodloužením tramvajové trati na Kamechy se zabývá město už delší dobu. Ve stavebně se rozvíjející lokalitě je nutné počítat s dalším nárůstem počtu obyvatel. Již nyní přitom tuto lokalitu trápí nedostatek parkovacích míst. Lepší propojení tohoto sídliště s centrem moravské metropole městskou hromadnou dopravou by mohlo pomoci problém zmírnit.

S výstavbu by se mohlo začít nejdříve v roce 2025. Prodloužení tramvajové trati bylo vybráno jako nejlepší možnost z více důvodů. Cesta MHD do centra města se pro tamní obyvatele zkrátí o cenné minuty.

Do té doby by měl stát, a to konkrétně do konce roku 2023, zhruba 500 metrů dlouhý tunel v Žabovřeské ulici. Pilně se tam nyní pracuje na rozšíření velkého městského okruhu. Prostor je ohraničený na jedné straně řekou Svratkou, na straně druhé skalním masivem, na němž je Wilsonův les.