Na Břeclavsku zastavila provoz na železnici trolej, která spadla ve větru

Provoz na hlavní železniční trati ze Slovenska do České republiky zastavila v neděli před polednem trolej, která spadla ve větru poblíž Lanžhotu na Břeclavsku. ČTK to řekli mluvčí Správy železnic, Českých drah (ČD) a hasičů. Na koleje také spadl strom, zatím není jasné, zda do něho vlak narazil.