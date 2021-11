Na akci jen s PCR testem, antigen nestačí, navrhuje zpřísnění opatření Vojtěch

O tom, že by antigenní testy již nestačily jako potvrzení o bezinfekčnosti, mluvila už také dříve hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ta tuto změnu opatření navrhla Centrálnímu řídícímu týmu, který sama vede. Ten to ale odmítl, protože antigenní testy jsou uznávány v evropském společenství.

O uznávání pouze PCR testů hovořil ministr zdravotnictví už v neděli v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. „Vzhledem k situaci, jak se vyvíjí, očekávám, že by to mělo být relativně brzy, do týdne až čtrnácti dnů,“ řekl Vojtěch ještě před tím, než Centrální řídící tým ideu neuznávání antigenních testů odmítl.