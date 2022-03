Mynář letěl osobně do Dauhá pozvat emíra, vláda o ničem nevěděla

Mynář odletěl do Dauhá letadlem katarských státních aerolinek ve středu 23. března odpoledne. Na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Mluvčí vlády Václav Smolka i ministerstva zahraničí Lenka Do odmítli Mynářovu cestu komentovat.

„Do Ruska pan prezident vysílal muže bez prověrky – pana (Martina) Nejedlého, teď vyslal do Kataru trestně stíhaného kancléře také bez prověrky, o jehož diplomatických schopnostech nikdo nic neví. Pro mě je to ohrožení zájmů České republiky,“ řekl Fischer Radiožurnálu.

Není podle něj ani obvyklé, aby vedoucí prezidentské kanceláře osobně předával pozvánku. „Česká republika má dost velvyslanců, které osobně vysílá prezident republiky. Mně to připadá, že je to výlet nebo zase nějaký byznysový nápad pana kancléře a jeho blízkých,“ dodal senátor.

Není to poprvé, co Mynář odletěl bez mandátu vlády do zahraničí, uvedl rozhlas. V roce 2020 se v době epidemie koronaviru vydal spolu s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým a šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslavem Tvrdíkem do Pekingu. Podle serveru Seznam Zprávy tehdy vezl do čínské metropole dopis, v němž Miloš Zeman komunistickému režimu oznámil, že se zúčastní původně odřeknutého summitu v Číně.