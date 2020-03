Muškařka z Kaplice rybaří v pralese i oceánu

„V Guatemale jsem plavala s plachetníkem, držím jej za čumák a hřbetní ploutev a chci jej vypustit na svobodu, ale on se mi zachytil za rukáv, který jsem měla obtočený kolem dlaně kvůli jeho zubům. Rybí drobné zoubky se zachytily do rukávu a plachetník mě bral pod vodu. Na poslední chvíli triko povolilo,“ popisuje rybářka. Když plavala zpátky k lodi, popálila ji medúza a musela okamžitě s alergickou reakcí do nemocnice.