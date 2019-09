Musela by Sněmovna znovu vydat Babiše? Právníci nemají jasno

Pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o tom, že by se mělo pokračovat v trestním stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo, není jasné, zda by poslanci museli znovu hlasovat o zbavení premiérovy imunity. Jasno v tom nemají ani sami ústavní právníci.