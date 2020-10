Moravou protéká padesátiletá voda

„Povodňová komise ORP Veselí nad Moravou dnes na základě monitoringu odvolala povodňový stav na Veličce. Kvůli deštivé předpovědi na další dny a aktuální výšce a síle vody však stále platí 3. stupeň povodňové aktivity na řece Moravě. Je nezbytné zůstat obezřetnými i do dalších dnů, stále trvá stav ohrožení,“ uvedl ve čtvrtek starosta Veselí Petr Kolář (TOP 09).

Hrozba povodní trvá, u Přerova se voda vylila do domů Domácí

Voda zatopila zahrady některých domů ve Veselí. Do koryta řeky se v sousedství zámeckého parku vyvrátil z koruny hráze vzrostlý strom. I proto míří k lidem výzva. „Opětovně apelujeme, aby občané, není-li to nezbytně nutné, nevystavovali sebe ani své blízké riziku a nevstupovali na podmáčenou půdu a nepohybovali se v okolí vody a stromů, může hrozit nebezpečí,“ žádá starosta o maximální opatrnost.

Nedaleká Strážnice vyvázla bez úhony. „Město má to štěstí, že povodňové hráze, vybudované před desítkami let, nikdo nepoškodil ani nerozebral, a tak jsme problémy neměli. Naopak, naši hasiči v noci vyjeli do nedalekého Kněždubu pomáhat s likvidací vodní laguny a zatopenými sklepy,“ uvedl místostarosta Strážnice na Hodonínsku Walter Bartoš (ODS). Velička, tekoucí kolem města, sice zahrozila, ale nepřinesla velké problémy.